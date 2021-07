CORR.SPORT, Priorità alle cessioni. Occorre sfoltire

In questo momento . scrive il Corriere dello Sport-Stadio - la priorità della Fiorentina è cedere. Non tanto per motivi economici legati al bilancio, aspetto sicuramente da non sottovalutare, ma soprattutto per evitare sovraffollamento nello spogliatoio. Pulgar, Lirola e Kouame sono tra i primi papabili partenti. da vedere il da farsi con Lirola, Pezzella e Milenkovic.