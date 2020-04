CORR. SPORT, Cutrone, il tempo di pensare positivo

Fare bene con la Fiorentina e trovare il primo gol in campionato con la maglia viola, dopo quello segnato in Coppa Italia all'esordio da titolare. Questi - scrive il Corriere dello Sport - i propositi futuri di Patrick Cutrone, che vuole mandare un messaggio anche alla Nazionale: "L'Europeo è il sogno di tutti, lo slittamento è un vantaggio per me e i giovani: abbiamo più tempo per meritarcelo". Il giocatore continua ad allenarsi per farsi trovare pronto: "Abbiamo tanta voglia di ricominciare, ma il focus deve restare la salute pubblica. Personalmente ringrazio la società per essermi stata vicina nel momento più difficile".