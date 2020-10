CORR.FIORENTINO, Quanto pagherà la vendita a rate?

Ampio spazio alla questione Federico Chiesa sulle pagine del Corriere Fiorentino, che titola in prima: "Senza Fede". E affida a Sandro Picchi il commento dal titolo: "Ma quanto pagherà la vendita a rate?". Una cessione ormai prossima alla Juventus, che non porterà alle barricate come fu per Baggio ma certo non aiuterà la popolarità di Rocco Commisso, sottolinea il quotidiano. "I soldi non vanno nelle tasche dei tifosi, ma i tifosi disapprovano le rate, come se fossero favori alla Juventus. E in effetti lo sono. Se Commisso vende e incassa è un conto. Se vende a rate è un'altra storia anche per le casse sociali. […] La Fiorentina si è mossa come un'economa massaia sul mercato che chiuderà stasera alle 20, cercando di spendere il giusto".