CORR.FIORENTINO, Nel 2020 62 milioni e 46 punti

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di come il 2020 sia stato un anno pessimo per la Fiorentina anche sotto il profilo dei risultati. Difficile trovare dodici mesi peggiori di quelli che stanno per andare in archivio, scrive il quotidiano. Colpa soprattutto della pandemia, ma anche del fatto che sul campo la Fiorentina ha messo assieme 46 punti (con 11 vittorie, 13 pareggi, 11 sconfitte) che valgono il decimo posto in questa speciale classifica di Serie A. 1,31 punti a partita di media, frutto di 62 milioni di euro spesi sul mercato. Tanti, se paragonati ai risultati ottenuti. La speranza non può che essere che il 2021 sia migliore.