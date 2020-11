CORR. FIO., Prandelli: lezione di gol agli attaccanti

Ognuno ha il proprio talento. Quello di Cesare Prandelli e sicuramente la capacità di far segnare gli attaccanti. E proprio questo sarà l'obiettivo del nuovo tecnico viola per far si che la Fiorentina torni a segnare, considerando che in 7 partite sono state segnate soltanto 10 reti. Del resto, il passato parla per l'allenatore. Prandelli - scrive il Corriere Fiorentino - tirò fuori dal cilindro un giovanissimo Alberto Gilardino, mettendolo in condizioni di segnare la bellezza di 23 gol. Stesso discorso negli anni a Firenze: 66 reti totali la prima stagione con Luca Toni (30 centri) capocannoniere e scarpa d’oro, 62 l’anno dopo (16 gol a testa per il bomber di Pavullo e Mutu) e via così per una media, nelle cinque stagioni in viola, di 56,8 reti segnate a campionato.