COR.FIO., Le dodici fatiche di Beppe per la conferma

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino di oggi dedica ampio spazio alle ultime dodici giornate di campionato della Fiorentina, dodici turni che saranno fondamentali non solo per definire la posizione finale in classifica di Pezzella e compagni ma anche per stabilire se Beppe Iachini l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina viola. Non a caso il titolo scelto è: "Le 12 fatiche di Beppe". L'allenatore, che nel finale di stagione si giocherà la conferma per il futuro, punterà a fare il massimo nelle prime sfide sulla carta più abbordabili perché la parte finale del campionato prevede anche impegni più complicati. Come la doppia trasferta contro Inter e Roma, in corsa per obiettivi europei, e poi quella col Bologna che proverà fino alla fine a qualificarsi alle coppe. L’atto conclusivo del ciclo di gare sarà in casa della Spal, oggi penultima e distante sette punti dalla salvezza.