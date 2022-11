COR. SPORT, Gonzalez saluta e vola in Argentina

Nico Gonzalez, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, è pronto a fare ritorno in Argentina. Già oggi. Chi si aspettava un nuovo confronto chiarificatore tra l’esterno e la Fiorentina (stavolta nella figura di Vincenzo Italiano) nel giorno della ripresa dei lavori al centro sportivo dopo due settimane di stop è destinato a rimanere deluso. Almeno per circa dieci giorni, tempo nel corso del quale il giocatore avrà l’opportunità di effettuare un blitz a casa per smaltire alcuni giorni di vacanza rimasti in arretrato. Una scelta insolita quella per la quale ha optato l’ex Stoccarda (non era forse meglio restare a curarsi a Firenze?) ma che è stata a lungo oggetto di discussioni prima di arrivare a un epilogo che, fino a poco tempo fa, non sembrava così scontato. Non è un caso che proprio di questo si sia parlato nella cena che è andata in scena pochi giorni fa tra il giocatore e il direttore generale Joe Barone, dove il delicato argomento “vacanze” è stato a lungo oggetto di dibattito.