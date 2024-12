COR. SPORT, Domenica a Torino alla ricerca della svolta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

È passato un po' di tempo dalla partita del 23, e le festività di Natale e Santo Stefano hanno contribuito a distogliere l'attenzione, ma ora ci avviciniamo all'antivigilia di Juventus-Fiorentina. La sconfitta contro l'Udinese sembra ormai un ricordo lontano, eppure entrambe le situazioni servono a ricordare alla squadra viola che dopodomani ci sarà una partita di grande importanza, sia per il risultato sia per le conseguenze immediate.

Ieri, al Viola Park, il gruppo di Palladino ha lavorato intensamente per analizzare le cause della sconfitta contro i friulani (e quella precedente con il Bologna) e per trovare soluzioni che possano mettere in difficoltà la formazione di Thiago Motta. Le analisi riguardano sicuramente aspetti tecnico-tattici, ma è fondamentale considerare anche l'aspetto psicologico, data la complessità di questo mese di dicembre che sta per concludersi.

Domenica a Torino si presenta un'opportunità di svolta e rilancio per la Fiorentina, che potrà contare sul recupero di Dodo, uno dei giocatori più costanti e performanti di questa prima parte di stagione, dopo aver scontato la squalifica. Inoltre, Gudmundsson dovrebbe tornare a giocare dall'inizio. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport.