COR. SPORT, Commisso-Nardella 100 gare e 24 mln

© foto di Federico De Luca

Come riportato dal Corriere dello Sport c’è una questione molto urgente che la società ha premura di risolvere prima di scegliere in quale stadio spostare la squadra a partire dal 2024 ed è quella legata al rinnovo della convenzione per un anno del Comunale. Ad oggi l’accordo in essere - in scadenza a giugno - prevede un pagamento al Comune da parte della Fiorentina di 1,1 milioni di euro ma chiaramente che il prossimo campionato per i viola si annuncia in partenza anomalo: primo perché i viola non sfrutteranno i terreni del centro sportivo Astori per allenarsi ma si sposteranno al Viola Park e poi perché a gennaio la Curva Ferrovia verrà chiusa per iniziare i lavori di rifacimento. Alla luce di queste novità i viola si attendono un prezzo inferiore rispetto all'attuale, una sorta di “sconto” che Palazzo Vecchio è disposto a concedere a patto di ricevere dal club garanzie che la squadra resti a Campo di Marte dopo la ristrutturazione dell’impianto. Di questo e di altro potrebbero parlare in questi giorni in America Commisso e Nardella: il sindaco, come anticipato da FirenzeViola (CLICCA QUI) di Firenze si trova da ieri a New York per impegni istituzionali e non è escluso che durante il soggiorno possa avere un contatto con il numero uno viola, che in ogni caso è atteso in Italia tra un mese. Quando lavori, trasloco e convenzione diventeranno argomenti più caldi che mai.