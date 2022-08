CONFERENCE, Di nuovo l'Olanda nel segno di Jans

Focus sull'Europa a cura de La Repubblica edizione di Firenze. Ancora una volta ci sarà l’Olanda a bagnare il ritorno in Europa come nel 2007, l’anno della prima Coppa Uefa giocata dopo il fallimento. Allora, con Prandelli in panchina, l’avversario fu il Groningen battuto soltanto ai rigori dopo un doppio 1-1, giovedì prossimo a Firenze sarà il Twente, che ha battutio ieri 4-1 il Cukaricki dopo aver vinto anche all’andata.

A distanza di quindici anni tra le due squadre viola europee ci sarà un minimo comun denominatore: Ron Jans, l’allenatore del Twente di oggi, allora al Groningen. Con l’ufficialità dell’avversaria, adesso si attende anche quello dell’orario, tanti tifosi si stanno attrezzando per non far mancare il proprio sostegno e c’è chi ha già guardato la rotta migliore per l’Olanda, magari passando dalla vicina Germania. Dettaglio non da poco: gli olandesi tra il 18 e il 25 non giocheranno nessuna partita.