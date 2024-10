CONDÒ, Retegui? Dai tempi di Toni non c'era un 9 così

FirenzeViola.it

Paolo Condò esalta Mateo Retegui. Nel suo editoriale per il quotidiano 'La Repubblica' dopo Italia-Israele 4-1, il noto giornalista s'è così espresso sul centravanti della Nazionale andato a segno anche ieri sera: "L' ultima volta in cui l’Italia è stata pienamente soddisfatta del suo centravanti risale a quasi vent’anni fa, quando Luca Toni sostenne il ruolo con gioco e gol fra il Mondiale 2006 e l’Europeo 2008".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto:"Naturalmente è presto per elevare Retegui al rango di Toni e dei suoi antenati - finché non timbri col tuo nome un grande torneo resti un aspirante - ma gare come quella di Udine autorizzano a sperarlo, perché in qualsiasi sistema di gioco la possibilità di appoggiarsi a un 9 agevola moltissimo gli altri dieci".