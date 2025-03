"Comunque vada, il caso Kean sarà un successo". La Nazione sulla clausola del centravanti

In questi giorni si è parlato molto del futuro di Moise Kean, attaccante in grande spolvero con le maglie di Italia e Fiorentina e sul cui contratto è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro esercitabile, sia in Italia che all'estero, tra il 1° e il 15 luglio 2025. A tal proposito, La Nazione, con la firma di Stefano Cecchi, ha preso posizione sull'argomento: "Se mezza Europa sta cercando Kean è perché la scommessa è stata stravinta nonostante le previsioni funeree di luglio. Non varrebbe la pena essere felici fosse solo per questo? Si dirà: ma vista la clausola rescissoria di 52 milioni c’è il rischio che qualche squadra si presenti coi soldi in mano. Vero. Come però è vero il contrario. Ovvero che Kean abbia già vissuto la seduzione dello squadrone ricco, fosse questo il Psg, l’Everton o anche la Juventus, e ne sia uscito quasi sempre ammaccato.

[...] E se anche non dovesse andare così, se alla fine gli assegni e le promesse dovessero sedurlo, la Fiorentina si ritroverebbe comunque con 52 milioni da spendere. Che, se c’è prospettiva sportiva e volontà, non sono mica pochi per scegliere un’alternativa di livello. Insomma: chi scrive è convinto che, comunque vada a finire, il caso Kean sarà un successo", afferma il quotidiano locale sul futuro dell'attaccante della Fiorentina.