COMO, Intesa per Belotti. E ora vuole Bonaventura

Il Como è vicino a piazzare il colpo Andrea Belotti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società neopromossa punta dritto sull'attaccante della Roma reduce dal prestito alla Fiorentina e ha già trovato un'intesa di massima con il club giallorosso sulla base di 5 milioni bonus compresi. Ora si attende l'ok del giocatore che diventerebbe il riferimento del Como che non ha intenzione di fermarsi. La rosea scrive che sta puntando anche Jack Bonaventura: se non dovesse rinnovare con la Fiorentina potrebbe scegliere anche lui Como.