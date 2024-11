COMO-ACF, Sfida nella sfida tra Nico Paz e Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla sfida nella sfida che si giocherà questo pomeriggio al Sinigaglia, ovvero quella tra i due trequartisti argentini Nico Paz e Lucas Beltran. Il numero 79 dei lariani è una delle principali rivelazioni della Serie A e in estate il Real Madrid lo riporterà in Spagna, intento però se lo gode Fabregas. Il classe 2004 ha qualità e tempi di inserimento e, fino ad oggi, ha segnato un gol e fornito tre assist.

Dall'altra parte invece giocherà ancora Beltran. Per l'ex River Plate due gol e tre assist in campionato e una sempre maggiore intesa con Kean. Al rientro di Gudmundsson Palladino dovrà trovare un modo per farli coesistere perché se continuasse a giocare così tenere El Vichingo in panchina sarebbe dura.