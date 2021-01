COMMISSO, Tutti gli impegni del presidente gigliato

Dal calciomercato alle infrastrutture, non ci sarà un attimo di sosta per Rocco Commisso. Lo scrive anche La Nazione, che fa il punto sugli spostamenti del patron viola. La prima tappa dopo l'Inter è stato il centro sportivo a Bagno a Ripoli, dove i lavori procedono spediti e per il quale, entro i primi dieci giorni di febbraio, è prevista la posa della prima pietra. La sensazione è che il numero uno viola resterà in Italia finché non avrà inizio la parte più consistente dei lavori di riqualificazione. Per lo stadio, invece, notizie importanti da Roma sono attese la prossima settimana: le ultime indiscrezioni da Palazzo Vecchio raccontano che il responso del Mibact sulle eventuali modiche architettoniche da apportare al Franchi verrà reso noto entro giovedì. Domenica poi la trasferta di Napoli, mentre a metà della prossima settimana potrebbe concedere il bis a Bergamo per la finale di Supercoppa della Primavera.