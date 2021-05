COMMISSO, Fa le valigie, già pronti tecnico e ds

Come riporta La Nazione, Rocco Commisso sta per ripartire per gli USA e in valigia, senza dubbio, lui il nome del nuovo allenatore ce l’ha già. Che si chiami Gattuso o Marcelino, che sia la sorpresa Tedesco o l’uomo di grande esperienza come Rudi Garcia o forse Paulo Fonseca, di certo al patron della Fiorentina basterà un cenno, una telefonata, una mail dagli Usa per sbloccare e risolvere il tutto. Stesso discorso per il dirigente sportivo.