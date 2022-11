COMMISSO, Ecco i tre obiettivi per i suoi 73 anni

Rocco Commisso festeggia oggi i 73 anni: lo farà negli Stati Uniti , ma inevitabilmente il pensiero del presidente arriva anche in Italia, alla Fiorentina che lui vorrebbe veder decollare. Quando è ripartito da Firenze ha lasciato la formazione di Vincenzo Italiano in netta rimonta in campionato, grazie alle tre vittorie consecutive: in trasferta con lo Spezia, a Genova contro la Sampdoria e allo stadio Artemio Franchi con la Salernitana, anche se poi è arrivata la sconfitta di San Siro con il Milan subito prima della sosta. Certo il posizionamento in classifica non è ancora quello che si aspettano i tifosi viola, così come lo stesso Rocco Commisso, e per questo a gennaio, a cominciare dalla prima sfida contro il Monza, servirà un nuovo sprint, per cercare di dare continuità ai piazzamenti europei che sono l’obiettivo dichiarato della società: fare sempre meglio, anno dopo anno. Fino ad arrivare, in futuro, in Champions League che per adesso rimane soltanto un sogno proibito.

Un altro regalo postdatato in cui spera il proprietario della Fiorentina è la permanenza in Conference League e proseguire un’avventura voluta con tutte le proprie forze. La doppia sfida contro il Braga di febbraio, fra la gara di andata del 16 e quella di ritorno la settimana successiva, sarà un crocevia determinante della stagione. Dopo aver superato il girone, i viola non vogliono certo mollare la presa europea contro i portoghesi. Il sorteggio non è stato del tutto benevolo, ma gli avversari sono comunque alla portata dei viola. Il regalo che invece Commisso si è impacchettato da solo e sarà pronto a primavera, è il ViolaPark su cui il presidente ha messo soldi, energia ed entusiasmo. È rimasto deluso dallo slittamento dei tempi e dal lievitare dei costi nella sua ultima visita a Firenze, però il centro sportivo sarà comunque a breve un orgoglio per il proprietario viola. Fra aprile e maggio tutte le formazioni della Fiorentina potranno allenarsi a Bagno a Ripoli, secondo le tempistiche che sono state confermate ultimamente. Oggi intanto il presidente sarà invaso da auguri e celebrazioni social a tinte viola, aspettando di centrare tutti gli obiettivi.