COMMISSO, Domani a Firenze per seguire la squadra viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come anticipato ieri durante la festa dei due anni di Radio FirenzeViola (QUI la notizia completa) Rocco Commisso domani mattina sarà a Firenze. Il presidente gigliato vedrà dal vivo la rifinitura della sua squadra al Viola Park prima della partenza per Bergamo. Una rifinitura che servirà a Palladino per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione da mettere in campo al Gewiss Stadium. Soprattutto in difesa con la linea a tre davanti a De Gea, favorito su Terracciano, che dovrebbe essere composta da Quarta, a destra, Pongracic, nel mezzo, e uno tra Biraghi e Ranieri a sinistra. In mezzo al campo, considerando che Richardson e Bove sono stati lontani da Firenze, la mediana dovrebbe uscire dal terzetto Adli, Caraldi, Mandragora.

Saranno gli allenamenti di oggi e domani a sciogliere gli ultimi dubbi. Sulle corsie esterne invece le certezze si chiamano Dodo e Gosens. Davanti, alle spalle di un confermatissimo e motivatissimo Moise kean, ci sarà Colpani con uno tra Sottil e Ikonè con il primo avanti nelle gerarchie. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.