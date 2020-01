CINQUINI, Vi spiego le differenze tra VCG e Gazzoni

Oreste Cinquini, ex dirigente di Bologna e Fiorentina, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e da subito ha sottolineato come Firenze e Fiorentina gli abbiano dato tanto. Cinquini ha spiegato poi le differenze tra Cecchi Gori e Gazzoni: "Vittorio era passionale, tifoso, istintivo, un uomo innamorato del calcio che quando sbagliava lo faceva per amore, Gazzoni era manager, oculato, riflessivo, sia nelle situazioni complicate che in quelle belle riusciva sempre a restare tra le righe. Erano due mondi opposti". Poi un aneddoto sulla sua esperienza in viola: "Avevamo chiuso Thuram con il Monaco, ma facemmo l'errore di non scrivere. Ricordo come se fosse ieri cosa mi disse il mio amministratore delegato, "come, non ti fidi neanche del Principe?", di consrguenza andammo a trovare l'accordo con il procuratore del giocatore. Lo raggiungemmo ma il giorno successivo il presidente del Monaco Campora ci informò che non avrebbe più dato Thuram. L'anno dopo andò al Parma per 10 milioni.