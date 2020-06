CINQUE SOSTITUZIONI, La situazione della Fiorentina

Giocare ogni tre giorni non sarà uno scherzo e la Serie A sarà messa alla prova avendo però cinque sostituzioni a disposizione. Parla di questo l'edizione odierna de La Nazione, partendo dal fatto che la Fiorentina - per bocca del dg Barone che lo aveva detto pubblicamente tempo fa - avrebbe preferito un'altra soluzione. La rotazione della rosa sarà comunque un elemento basilare nel rush finale di campionato e la Fiorentina dovrà invertire la tendenza, visto che è una delle squadre peggiori della Serie A per statistiche della panchina. Sono in tutto 1.368 i minuti giocati dai calciatori che sono entrati a partita in corso in 26 turni, quarto dato più basso di tutta la serie A. Con soli 3 gol all'attivo dai subentranti.

LEGGI ANCHE: "SERIE A CON 5 CAMBI, VIOLA SVANTAGGIATI. CHI NE GODRÀ?"