CHIESA, Potrebbe favorire la partenza di Vlahovic

Federico Chiesa potrebbe indirettamente favorire l’innesto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus. I bianconeri - scrive Repubblica - dovranno infatti pagare l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per l’esterno azzurro fissato a 40 milioni, in caso di qualificazione in Champions. Obiettivo decisamente meno complicato da raggiungere con Vlahovic al centro del reparto offensivo. Sarebbe anche un doppio vantaggio per la Fiorentina, che otterrebbe una cifra importante adesso e allo stesso tempo non rinuncerebbe ai 40 milioni per Chiesa in estate.