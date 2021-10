CESARI, Arbitri? AIA non è pronta alle spiegazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, Graziano Cesari, ex arbitro ora commentatore, ha parlato così sul caso Orsato in Juve-Roma e sulla situazione arbitrale in generale: «Spiegare mi trova sempre d’accordo, ma il chiarimento tecnico sbagliato c’è stato negli spogliatoi. Quello che ha detto Orsato a Cristante («Vantaggio sul rigore non si dà mai») ti mette con le spalle al muro: cosa puoi dire dopo? O mandi Orsato a spiegare perché hai detto una cosa che non è conforme al regolamento, oppure devi avere la forza, la struttura, le capacità per comunicare e far accettare anche un errore. Ma l’AIA non è pronta. Ne parlavo con alcuni miei colleghi, ex colleghi, e dirigenti. Non c’è una figura che possa unire mondo arbitrale, parlo di regolamento, e la comunicazione. In un contesto sociale in cui, tramite social, si comunica qualsiasi cosa, questa assenza è un grande errore. Perché Orsato ha parlato? Magari c’entra una certa voglia di protagonismo, vi assicuro che se nel tunnel non si vogliono scocciature, il modo c’è: basta, ad esempio, mettersi i due assistenti ai fianchi e far finta di parlare con loro».