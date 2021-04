CENTROCAMPO, Pulgar favorito nel duello con Castro

In vista della sfida contro il Bologna, Beppe Iachini potrebbe godere di una certa abbondanza a centrocampo. Come riporta La Nazione, infatti, Bonaventura ha scontato il turno di squalifica ed è così tornato a disposizione. In mediana Amrabat non si tocca, perciò a rischiare il posto sarà uno tra Castrovilli e Pulgar. Il cileno potrebbe essere favorito dalle motivazioni particolari di giocare contro la sua ex squadra, nonché dall'importanza delle sue geometrie in fase di costruzione.