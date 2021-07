CENTRO SPORTIVO, La fila dei procuratori

Se da un lato la Fiorentina ha potuto beneficiare di qualche ora a temperature più miti per svolgere le prime sedute di allenamento sotto la guida di Vincenzo Italiano, c’è un’altra squadra (quella mercato) che invece non ha avuto alcun attimo di respiro. La giornata di ieri al centro sportivo è stata infatti un continuo andirivieni di intermediari ed agenti che hanno incontrato la dirigenza viola (in particolare Joe Barone e il nuovo dt Burdisso) per valutare occasioni da cogliere nel corso della sessione estiva che ha già portato in dote il colpo Gonzalez. Oltre al manager del difensore del Brescia Cistana e del baby Bianco, Giuseppe Galli, hanno fatto capolino dalle parti di Campo di Marte anche i legali in Italia di Sofyan Amrabat (Anthony Seric e Jimmy Fontana CLICCA QUI) che hanno aggiornato il club sullo stato di salute dell’ex Verona dopo l’operazione per pubalgia svolta martedì. Non solo loro però: attorno all’ora di pranzo ai campini si è visto pure Dario Ristori, agente che cura gli interessi dell’ex viola Piccini che però è passato in sede solo per parlare di giocatori da utilizzare nella categoria Primavera.