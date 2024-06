CASTROVILLI, Trattativa per il rinnovo non facile: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se il rinnovo di Giacomo Bonaventura sembra essere opzione percorribile, non si può affermare la stessa cosa per Gaetano Castrovilli: anche il classe '97, così come Jack, è in scadenza al prossimo 30 giugno, ma mentre per il numero cinque viola le sensazioni sono positive, l'accordo per il prolungamento del contratto di Castro è ancora lontano. Nonostante la volontà di riallacciare i rapporti manifestata anche dallo stesso Pradè nella conferenza stampa di due settimane fa, la Fiorentina fatica a trovare la quadra dell'operazione. Anche per il centrocampista pugliese (così come per Bonaventura) ci sarà un incontro chiarificatore, ma le distanze sembrano ampie e anche lato società Pradè e soci non paiono convinti di voler fare un ulteriore passo incontro rispetto alle posizioni dell'entourage di Castrovilli.

Lo riporta il Corriere dello Sport.