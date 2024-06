CASTROVILLI, Presto l'incontro decisivo per la permanenza

Fonte: Corriere dello Sport

Gaetano Castrovilli si trova a circa venti giorni dal termine del contratto senza un posto nel mondo. Dalla sua ha il fatto di essersi però giocato bene le carte nell'ultimo periodo, una 'mano' che gli ha permesso di instaurare dubbi di cui fino a poco tempo fa non v'era traccia tra l'alta dirigenza viola.

Pradè lo ha confessato: nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto con l'entourage del calciatore per riscrivere al fotofinish un finale che sembrava già stampato. E allora appuntamento fissato a breve, ad inizio della prossima settimana al massimo, per guardarsi negli occhi e vedere se c'è margine di continuare ancora insieme dopo cinque stagioni: l'obiettivo della Fiorentina è chiaro, non perdere a zero quello che, al di là degli infortuni, rimane un importante asset della rosa. Le opzioni per prolungare l'accordo non sono molte. Quella ideale per entrambe le parti potrebbe essere un prolungamento annuale (scadenza quindi al giugno 2026) con opzione per un'altra stagione, un lasso di tempo buono per rilanciarsi insieme e poi valutare il da farsi a inizio 2025.

Castrovilli chiedeva un ingaggio da top, superiore ai due milioni, invece adesso lo stipendio del classe '97 (attualmente fermo a 1,6 milioni annui) dovrebbe essere ritoccato in difetto anche in vista della volontà di abbassare il monte ingaggi della squadra. L'apertura da parte del club c'è e anche dall'altra parte del tavolo Castrovilli - che in questo momento non ha in mano alternative all'altezza - potrebbe decidere di fare un passo indietro.