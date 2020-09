CASTROVILLI, Il predestinato che sogna l'Europeo

All’interno del suo maxi speciale alla vigilia dell’inizio del campionato, l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone un ampio approfondimento su Gaetano Castrovilli, il nuovo numero 10 della Fiorentina che già dall’anno scorso rappresenta il simbolo della Fiorentina targata Rocco Commisso: come riferisce il quotidiano, almeno a giudicare da come ha vissuto la sua prima stagione in Serie A Castrovilli sembra avere tutte le caratteristiche per sopportare il peso e pressione della nuova maglia numero 10, quella dei grandi campioni della storia viola. E questo sia tecnicamente per la coordinazione che ha impressionato tutti (figlia della danza praticata da piccolo) sia caratterialmente, per la maturità dimostrata. Adesso, oltre a confermarsi con la Fiorentina, tra gli obiettivi principali di Gaetano c’è quello di riuscire ad entrare nei convocati per l’Europeo del 2021, al termine di una stagione positiva a Firenze: del resto è per questa ragione che non ha dato seguito alle tante voci di mercato sul suo conto.