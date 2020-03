CASTROVILLI, Europei e mercato: l'ACF alza il muro

Spazio anche a Gaetano Castrovilli sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Il mediano, che ieri ha parlato ai microfoni di Sky, ha raccontato le sue impressioni e i suoi sentimenti in questi giorni di quarantena, passati ad allenarsi in casa, a giocare alla play e a intrattenere i tifosi con una serie di video divertenti sui social. La sfida verso gli Europei del 2021 è già lanciata: la prossima stagione infatti sarà quella della definitiva conferma e il numero 8 conta di far parte della lista che stilerà il ct Mancini. Spazio poi al futuro: come scrive il quotidiano, Castrovilli è uno dei giocatori più corteggiati sul mercato ma la Fiorentina per lui ha alzato un muro, ad ora invalicabile perché non vuole certo rinunciare al talento del pugliese nelle prossime stagioni.