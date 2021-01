CASTROVILLI, Contro l'Inter servirà la sua leadership

Oggi pomeriggio alle 15, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina è pronta ad affrontare l'Inter di mister Antonio Conte. Cesare Prandelli per la sfida contro i nerazzurri dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Ribery e Pezzella. Proprio per questo per riuscire a fare risultato sarà necessaria tutta la leadership del talento viola Gaetano Castrovilli. Già in gol contro l'Inter in campionato alla seconda giornata di Serie A. A riportarlo è il Corriere dello Sport.