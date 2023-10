CASALE, Non solo Viola, rischia di saltare anche il derby

FirenzeViola.it

Avvio di stagione sfortunato nella Lazio per Nicolò Casale, che adesso è costretto a fermarsi per un infortunio piuttosto importante agli adduttori della coscia destra. Casale non sarà a disposizione per la prossima partita casalinga contro la Fiorentina - sottolinea il Corriere dello Sport -, ma il tecnico Sarri probabilmente dovrà rinunciare al calciatore per qualche altra settimana: il difensore rischia di saltare anche il prossimo derby con la Roma in programma il 12 novembre.