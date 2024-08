CASADEI, Piace anche al Torino. Su Lovric nessuna novità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio, sulle sue colonne odierne, analizza anche le manovre che la Fiorentina sta studiando per il centrocampo, reparto da ricostruire dopo gli innumerevoli addii di fine stagione. Il club viola prosegue nell'inseguimento del profilo di Weston McKennie, che la Juventus vuole cedere e per il quale non piovono offerte così convenienti. Su Sandi Lovric, invece, ci sono novità considerevoli a proposito del possibile "ammorbidimento" economico dell'Udinese: la richiesta è ancora di dodici milioni. Attesa anche sul fronte Cesare Casadei, apprezzato dai viola e per cui si registra anche l'interesse concreto del Torino.