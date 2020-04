CAMBI, Da tre a cinque: cosa cambia e chi ne beneficia

L'idea di Claudio Ranieri di aumentare le sostituzioni da 3 a 5, se a giugno si giocheranno tre partite ogni otto giorni a temperature elevate, ha trovato ampio consenso. Dal primo minuto al 90' saranno così schierati 16 giocatori e pertanto aumenterà lo spazio per tutti. Se la regola verrà approvata - sottolinea il Corriere dello Sport -, porterà maggiori benefici ovviamente a coloro che sono ancora in corsa per più obiettivi, come Juventus e Inter a differenza della Lazio. Quanto alla Fiorentina, mister Iachini potrebbe risolvere a cuor leggero una staffetta che per ora si materializza solo in assenza di altri problemi, ovvero Cutrone-Vlahovic, un tempo uno, un tempo l'altro.