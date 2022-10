CABRAL, A Lecce si è riaccesa una fiammella

I 4 minuti contro gli Hearts sembravano aver messo la parola fine sull'avventura di Cabral alla Fiorentina. Il brasiliano, messo ai margini della squadra da un allenatore che non lo vede, è tornato però protagonista nella serata di Lecce. L'ex Basilea ha infatti fornito un assist a Kouame, e si è visto annullare giustamente due reti. La serata al Via del Mare di Lecce ha reso infatti possibile pensare ad un finale in maglia viola diverso da quello che in molti si aspettavano. In Svizzera, al Basilea, il brasiliano si era dimostrato un bomber inarrestabile, segnando ben 65 gol in 106 partite. A Firenze però il brasiliano si è clamorosamente perso e, tolte alcune fiammate, è sembrato tutt'altro giocatore. Quella che sembrava l'ennesima scommessa persa ha però riacceso una fiammella nella trasferta del Via del Mare. A riportarlo è Stefano Cecchi su La Nazione.