C. FIORENTINO, Vlahovic e la voglia di crescere

"Ho capito che questa è la mia vita ma sono consapevole che la carriera di un calciatore dura al massimo 15 o 20 anni per questo voglio raggiungere il miglior livello possibile e fare di tutto per restarci a lungo", ha detto in un’intervista al portale serbo Meridian Sport Vlahovic. Un messaggio chiaro. A se stesso e, di conseguenza, alla Fiorentina. Dusan ha fretta, e sa che certi treni non passano troppe volte. Per questo, il richiamo di club come Milan, Roma, Borussia Dortmund o Arsenal, potrebbe farsi sentire. "Ora penso solo ai viola poi vedremo cosa succederà in futuro. All’estero? Potrebbe succedere, così come potrei restare per sempre in serie A. Non si sa mai".