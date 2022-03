C. FIORENTINO, Saponara: tra derby e rinnovo

Sarà una domenica speciale per Riccardo Saponara. Al Franchi per l’anticipo di mezzogiorno arriva l’Empoli, un avversario che, per Ricky, non potrà mai essere come tutti gli altri. Perché ha indossato quella maglia per 163 volte (segnando 28 gol e regalando 35 assist vincenti) e perché è lì, che è diventato calciatore. Sarà la terza sfida da ex e i precedenti, per la verità, non sono particolarmente incoraggianti visto che, contro gli azzurri, Saponara ha raccolto soltanto una vittoria, e due sconfitte.

In questo finale di stagione Saponara si gioca anche il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. I prossimi appuntamenti (e il suo rendimento) saranno decisivi per convincere (o meno) la società, anche se non è da escludere che già in settimana possa esserci un incontro. "Ho già dato la mia disponibilità, a Firenze — ha spiegato — ho messo radici e sarebbe bellissimo continuare". In fondo nella culla del Rinascimento un «artista» del pallone come lui non può che sentirsi a casa. "Nella mia carriera — ha raccontato — mi sono riuscite delle giocate pregevoli, in qualche modo simili a delle opere d’arte. Il problema è che non ho mai trovato la giusta continuità".