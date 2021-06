BURDISSO, Due stagioni al fianco dell’amico Pradè

Quelli alle porte potrebbero diventare i giorni del ritorno di Burdisso in Italia, non più da ospite del centro sportivo, ma da dirigente. Tecnicamente, non è sotto contratto con nessun club (si è allontanato dal Boca Juniors nel dicembre 2019, dopo un anno solare come direttore sportivo degli Xeneizes) quindi potrebbe essere anche presentato prima di Gattuso (il 12 luglio). Firmerà, questi i dettagli emersi da Buenos Aires, un contratto di due anni e si troverà a lavorare fianco a fianco con quel Pradè che nel 2009 lo portò alla Roma (dall’Inter) prima in prestito e poi acquistandolo a titolo definitivo.