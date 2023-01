BREKALO, Sistemate le commissioni: oggi firma?

Nel calciomercato la sorpresa è sempre dietro l’angolo, come quella che di fatto ha rimesso in corsa la Fiorentina per arrivare alla firma di Brekalo. Venerdì scorso filtrava ottimismo dagli ambienti viola. Poi la brusca frenata nel fine settimana, quindi un nuovo affondo viola. Stavolta pare proprio decisivo. Alla base dell’inversione a ’U’ del giocatore l’interesse da parte della Dinamo Zagabria rimasto timido e la voglia comunque di non rimanere fino a giugno con il Wolfsburg e quindi ai margini del club di Bundesliga. L’accordo con i tedeschi scadrebbe a giugno, ma loro hanno dato già il via libera al giocatore. Udinese e Napoli (posizione più sfumata) avevano chiesto informazioni e il ’rischio’ di vederselo sfilare ha convinto la Fiorentina a rompere gli indugi per anticipare tutti, evitando così di perdere il classe ’98 a giugno. Il giorno giusto per la firma, come scritto ieri da FirenzeViola, potrebbe addirittura essere oggi, sistemate anche le questioni relative alle commissioni, che qualche titubanza avevano creato in precedenza.