BOVE, La nuova vita tra monopattino e VP. Va a Sanremo?

© foto di Federico De Luca 2024

La Nazione oggi in edicola parla di Edoardo Bove e della sua nuova vita in attesa di sviluppi dopo l'arresto cardiaco sofferto durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre scorso. Sono passati quaranta giorni - sottolinea il quotidiano - e il centrocampista sta provando a riprendere a vivere con la naturalezza che lo aveva sempre contraddistinto, facendo il percorso tra piazza Strozzi, dove vive, e il Viola Park tutte le mattine per seguire da vicino gli allenamenti dei compagni, un giro in centro (in monopattino) dopo pranzo e la sera, di tanto in tanto, una visita agli amici del Colle Bereto.

Ad oggi il protocollo che sta seguendo Bove parla chiaro: stop, almeno per i prossimi cinque mesi, a qualsiasi tipo di attività che comporti uno sforzo fisico. Nemmeno tapis roulant o cyclette. Ma la speranza è che le analisi approfondite fatte a Careggi nei giorni del ricovero possano portare buone notizie per poterlo rivedere in campo, mentre anche Carlo Conti starebbe pensando di invitarlo sul palco di Sanremo.