Bove a Viareggio? Il centrocampista della Fiorentina tra i candidati per leggere il giuramento

Edoardo Bove possibile protagonista al Torneo di Viareggio. Come riportato da Il Tirreno, per la lettura del giuramento durante la partita inaugurale della Viareggio Cup, che si terrà lunedì 17 marzo allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago, gli organizzatori sperano di avere la partecipazione del centrocampista della Fiorentina, lontano dai campi dallo scorso primo dicembre per le ben note problematiche di salute. Bove potrebbe essere l'uomo designato per leggere un giuramento iconico, pronunciato negli ultimi anni anche da un altro ex viola come Giacomo Bonaventura.

Quest’anno, aggiunge poi il Tirreno, ci sono due novità principali: la prima è che la Supercoppa verrà disputata a settembre allo stadio dei Pini, tra la vincitrice della Viareggio Cup e quella di un torneo gemello che si terrà a giugno a Tirana, in Albania. La seconda novità riguarda la riapertura dello stadio dei Pini, che, dopo anni di chiusura dal 2018, potrà finalmente tornare ad ospitare eventi.