BONAVENTURA, Domani servirà tutta la sua esperienza

Come scritto da La Gazzetta dello Sport il centravanti designato per la gara di domani è Cabral e gli attaccanti esterni saranno ancora Gonzalez ed Ikone, sperando che siano in giornata. Ma è dalla trequarti che passa il filo logico del gioco viola. Lì tornerà a stazionare Bonaventura dopo il part-time contro l’Udinese. Giacomo, contro i friulani, ha comunque lasciato il segno, entrando nel finale e chiudendo la gara con una grande serpentina divenuta il gol del raddoppio. A proposito di Jack. L’espulsione proprio contro l’Udinese a gara terminata (diverbio con Becao), lo terrà fuori dal match di domenica prossima contro il Torino. L’ex Milan sta giocando un’altra ottima stagione (ed ha già rinnovato il contratto per la prossima annata con opzione per quella seguente), con 45 presenze complessive e sei gol. Cinque dei quali in campionato ed uno, bellissimo, in Conference League a Poznan. Domani Amrabat dovrà fare diga, Mandragora cucire i reparti, ma il ritmo alla gara lo gestisce Jack. Bonaventura ha l’esperienza, la qualità ed il carisma per imporre l’andamento del match e per Italiano è insostituibile. Il Basilea ha perso sei partite in casa durante la stagione e la Fiorentina ha dimostrato di sapere come si segna in trasferta. Scoprirsi immediatamente o peggio ancora distrarsi rischiando di prendere gol, sarebbe un errore imperdonabile ed il tecnico ha ribadito il concetto ai suoi. Serve una prestazione collettiva, ma anche i singoli sono importanti ed a proposito di singoli rispetto alla gara d’andata ci sarà una novità. Dietro, infatti, tornerà Milenkovic, assente al Franchi una settimana fa causa squalifica rimediata con un giallo evitabile contro il Lech Poznan. Quando è in forma il colosso viola è valore aggiunto imprescindibile e in una gara che si preannuncia decisamente fisica - e in un ambiente piuttosto caldo -, anche i muscoli contano.