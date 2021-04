BOLOGNA, Quanti ’rossi’. Emergenza a centrocampo

Un anno fa, Mihajlovic non perdeva occasione di segnalare come il Bologna fosse, ingiustamente, «la squadra più ammonita e cattiva del mondo», nonostante un gruppo composto da bravi ragazzi e non da delinquenti prestati al mondo del pallone. Quest’anno non può più dirlo. Le classifiche vedono i rossoblù al dodicesimo posto per numero di cartellini gialli rimediati, con 68, lontani anni luce dalla capolista Lazio (82). Indiscutibile il rosso a Schouten con l’Atalanta di domenica sera, con tacchettata all’altezza del ginocchio di Romero, dopo aver tentato un’improbabile veronica al limite dell’area atalantina: forse non cattivo nelle intenzioni, ma pericoloso per l’incolumità dell’avversario sì. Espulsione che complica ulteriormente la vita a un Bologna già in emergenza: senza Dominguez e Medel, contro la Fiorentina (e forse l’Udinese), rimarranno i soli Svanberg, Poli e Baldursson a disposizione in mediana. Aspettando domani per capire se almeno Tomiyasu sarà recuperabile sugli esterni, dove Dijks e Hickey rimarranno in infermeria.