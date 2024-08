BOLOGNA, Italiano vuole un play: occhi su un obiettivo viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se a Firenze Raffaele Palladino sta facendo fatica ad assemblare una squadra con ancora tante incognite legate al mercato, la stessa situazione, se non peggio, la sta vivendo dall'altra parte dell'Appennino il suo predecessore, Vincenzo Italiano. L'ex tecnico della Fiorentina, a Bologna è alle prese con una rosa che è stata depauperata dei due pezzi da novanta, Zirkzee e Calafiori e, nonostante tanti acquisti già messi a segno, ha ancora richieste chiare alla società.

"Cercasi un regista disperatamente", questo l'appello di Italiano, che è anche l'apertura odierna in taglio alto del Corriere di Bologna.Il tecnico degli emiliani ha bisogno di un mediano che sappia dettare il ritmo del gioco come vuole lui, come accadeva con Arthur alla Fiorentina. E in questo caso, Kristian Thorstvedt (già da tempo nel mirino anche dei viola) è l'ultima idea del club rossoblù: il norvegese non resterà al Sassuolo e attende una telefonata dalla Serie A.