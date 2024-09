BIRAGHI, Fino a gennaio agirà da terzo di sinistra, poi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La stagione appena iniziata per Biraghi può essere quella del crocevia. Come scritto da La Repubblica (Firenze), l’arrivo di Palladino ha segnato per lui un nuovo inizio da terzo centrale di sinistra. Finora il tecnico viola si è quasi sempre affidato al suo Capitano, aggrappandosi ai senatori per uscire da un momento complicato. Tuttavia, l'arretramento che lo ha visto coinvolto è stato piuttosto sofferto sul piano delle prestazioni, dato che come abbiamo imparato a conoscere da il meglio di sé in fase offensiva.Ciò nonostante, almeno fino all’arrivo di Valentini, questo sarà il suo “nuovo” ruolo.