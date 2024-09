BERTONI, Moreno può trovare spazio. Valentini più esperto

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pubblica un'intervista a Daniel Bertoni. L'ex calciatore argentino della Fiorentina analizza la difesa albiceleste che la Fiorentina sta costruendo con il rinnovo di Martinez Quarta e gli arrivi di Matias Moreno, già a Firenze, e Nicolas Valentini, che sbarcherà in Toscana solo a gennaio. Queste le sue parole a partire da un giudizio dull'ex Belgrano: "Saluto con piacere l’acquisto di Moreno, oltre a quello annunciato di Valentini. Conosco meglio il secondo del primo per motivi legati a una carriera più consolidata, ma Matia mi è piaciuto quando ho visto giocare il Belgrano. E’ un difensore già strutturato fisicamente e abile nella marcatura. La Fiorentina ha fatto un investimento consistente su un giovane di prospettiva, che ovviamente dovrà dimostrare valore e affidabilità in ogni occasione in cui sarà chiamato in causa. Avendo seguito tutte le partite della squadra di Palladino in questo inizio di stagione, tranne il ritorno nei playoff, secondo me Moreno, se dà le risposte giuste, può trovare subito abbastanza spazio tra campionato e Conference League".

Su Valentini: "Valentini ha caratteristiche tecniche e atletiche simili a quelle di Moreno, anche se con più qualità e più esperienza accumulata ad esempio con la finale della Libertadores e nelle qualificazioni olimpiche. Valentini a Parigi non c’è andato dopo l’esclusione dalla rosa del Boca ad aprile per la questione del contratto, ma che sia un buon difensore non ci sono dubbi: in Italia possono diventare protagonisti entrambi. A una condizione. Il calcio italiano, seppur nettamente di livello più basso rispetto al passato, è diverso da quello argentino, sicuramente più complicato da un punto di vista tattico e la prima cosa che dovranno fare Moreno e Valentini sarà acquisire continuità di rendimento".