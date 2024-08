BERARDI, Tante pretendenti in A: i viola ci pensano

FirenzeViola.it

Quella che sta scorrendo rischia di essere - paradossalmente - una delle estati più tranquille per Domenico Berardi. Paradossalmente, perché il numero dieci del Sassuolo è attualmente a roster in una squadra che a breve inizierà il campionato di Serie B: un controsenso per un calciatore corteggiato da una decade dai top club italiani e capace di segnare più di cento reti in A con gli emiliani. I movimenti intorno al classe '94 sono più mansueti però a causa del grave infortunio subito in primavera: rottura del tendine d’Achille e stagione finita, un lungo stop dal quale però sembra essere tornato già in piena forma.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che torna a parlare di Berardi in chiave mercato: con il Sassuolo in serie cadetta, questa potrebbe essere l'estate in cui Berardi lascia il nido e su di lui ci sono sempre le stesse pretendenti. Tra i club interessati, scrive la Gazzetta, ci sarebbe anche la Fiorentina. Un’opportunità che per il momento rimane sullo sfondo, ma i viola ci pensano.