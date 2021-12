BERARDI, Il suo arrivo è possibile in estate: il punto

Domenico Berardi è pronto ad incontrare quello che potrebbe essere il suo futuro. Nel weekend, al Franchi, il suo Sassuolo sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina, che lo vuole per consentire a Italiano e ai suoi ragazzi un ulteriore salto di qualità. A gennaio - si legge - le possibilità che Berardi lasci i neroverdi sono pari a zero, ma la prossima estate se i viola presenteranno l’offerta giusta il suo passaggio degli Appennini per raggiungere dall’Emilia la Toscana - si legge - è possibile se non probabile. A riportarlo è Tuttosport.