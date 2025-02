Beppe Iachini su Kean: "Volevamo prenderlo già allora. Me lo aspettavo così"

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione ha pubblicato un'intervista a Beppe, Iachini, doppio ex calciatore, nel caso dei gigliati anche allenatore, di Fiorentina e Verona. Questo il suo pensiero sul momento dei viola: "Non facciamo un dramma per quella sconfitta. Diamo tempo di lavorare a Palladino che sta facendo molto bene. Il mercato è stato ottimo, adesso i giocatori nuovi devono essere amalgamati. Il sesto posto è in linea con le aspettative di inizio stagione. Un piazzamento in Europa League per me è possibile. Lo auguro sia alla città che al presidente Commisso. Senza dimenticare la Conference, dopo le due finali perse spero sia la volta buona".

Kean se lo aspettava su questi livelli?

"Sì, me lo aspettavo. Ne avevamo parlato qualche anno fa con Pradè. Volevamo prenderlo già allora ma non fu possibile. Ci piaceva tanto, ora sta confermando tutto. Penso sia arrivato nel posto giusto al momento giusto per potersi valorizzare a pieno. E' amturato e può esprimersi al meglio".

Con Gudmundsson out oggi toccherà a Zaniolo

"Peccato per Gudmundsson, ha avuto diversi problemi. Non ho dubbi sulle qualità ma deve avere più continuità dal punto di vista fisico. Zaniolo ha ancora tanto da dare, quando sta bene è uno che fa fare il salto di qualità".

Che partita si aspetta contro il Verona?

"Una partita tosta, siamo entrati nella fase finale del campionato e chi lotta per non retrocedere diventa rognoso da affrontare. Il Verona ha bisogno di fare punti per salvarsi e raggiungere il proprio obiettivo".