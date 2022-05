BELOTTI, Il punto da Torino: attesa entro il 15 giugno

A Torino continuano a domandarsi quando Andrea Belotti comunicherà la decisione di rinnovare oppure no con il club granata. Tuttosport riporta che il 15 giugno è una sorta di dead-line, anche se non è da escludere che il Gallo possa chiamare da un momento all'altro. Belotti non dice no ma continua a rinviare la decisione e questi non sono segnali positivi, anche se il quotidiano scrive che continua a risultare che nessun club abbia già in tasca la sua firma.

Per quanto riguarda la Fiorentina, per esempio, il club viola attende ancora di capire se l'Hertha Berlino concederà un cospicuo sconto per la cessione di Piatek visto che a 15 milioni non se ne fa niente. La Roma o il Napoli lo vedono come una potenziale riserva di Abraham o Osimhen, il Milan resta silente.