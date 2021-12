BECCAGLIA, Non perdono chi mi ha molestata

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, la giornalista 27enne Greta Beccaglia prosegue la sua battaglia e si dice non intenzionata a perdonare l'uomo che in diretta televisiva le ha schiaffeggiato il sedere: "Non voglio nemmeno nominarlo. Ho già fatto il mio dovere denunciandolo, ho saputo che si è scusato ma non mi interessa. Il suo è stato un gesto grave. Ha toccato il mio corpo senza averne il permesso, è stato scioccante e io sono stata fortunata solo perché ero in diretta televisiva".

E su chi insinua che stia cavalcando l'onda di notorietà risponde: "Ne ho sentite di tutti i colori in questi giorni. Ma sa cosa le dico? Non mi interessa. Mi hanno detto che ora ho molti più follower... Come se mi importasse. Non ci ho fatto nemmeno caso. E comunque avrei fatto volentieri a meno di questo tipo di notorietà. Avrei evitato volentieri di perdere il sonno".

