Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport sulle tracce di Daniele Baselli ci sarebbero Milan e Fiorentina. I rossoneri però avrebbero mollato la presa in quanto considerano troppo "anziano" il centrocampista del Torino e vorrebbero puntare su calciatori under 25. Un'ottima notizia per i viola che saluterebbero un'importante concorrente per assicurarsi il classe '92.